Valeria Marini si risposa: il futuro marito ha 17 anni meno di lei

Valeria Marini si sposa con Gianluigi Martino: l’indiscrezione

Valeria Marini è pronta alle nozze. Secondo le recenti indiscrezioni, la showgirl è prossima al matrimonio con Gianluigi Martino. Soltanto la scorsa settimana, Emanuela Tittocchia aveva invece spifferato al settimanale Nuovo che il compagno della Marini avesse mosso delle avance anche nei suoi confronti (e non solo) e che Gianluigi avesse una relazione con Valeria Marini soltanto per ottenere visibilità. Tirato in ballo, il compagno della Marini ha poi replicato (sempre sul settimanale) spiegando di aver avuto soltanto un legame d’amicizia con l’opinionista di Barbara D’Urso e nulla più. Ha anche smentito il presunto bacio che la Tittocchia aveva invece dichiarato di aver avuto con lui.

Valeria Marini e Gianluigi Martino si sposano?

Ma a parlare di nozze è Novella 2000. Valeria e Gianluigi Martino hanno una relazione da circa un anno e mezzo e, seppur la showgirl in principio abbia tentato di tenere lontana dai riflettori la sua storia d’amore, a lungo andare è stato impossibile nasconderla. Gianluigi è un giovane manager di origini salentine, da tempo collaboratore fidato della Marini del resto. Soltanto qualche mese fa, la showgirl aveva presentato pubblicamente Gianluigi come suo fidanzato nel salotto di Barbara D’Urso spiegando di essere stata vittima di “un colpo di fulmine”. La showgirl sembra essersi ripresa infatti dalla rottura con Giovanni Cottone e, a 53 anni, si parla di fiori d’arancio.

Già da qualche mese, Valeria e il compagno convivono nell’appartamento romano della showgirl, hanno anche trascorso insieme i mesi di quarantena forzata e oggi, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero messo in conto le nozze.

