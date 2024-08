Valeria Marini e il flirt con Jovanotti: “Ho imparato a baciare con Lorenzo”

Ospite di Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta in onda su Rai 2, Valeria Marini ha parlato, tra le altre cose, del suo flirt con Jovanotti.

“Il mio amore con Jovanotti? Sì è vero. Se ho imparato a baciare con lui? Vero. Lorenzo è un amore stellare e quindi eterno – ha dichiarato la showgirl – In primis lui mi piace tantissimo come persona. Poi con la sua musica è fantastico. Io l’ho visto nascere musicalmente, ho visto quanto amore e quanta passione ci metteva. Ci siamo incontrati diversi anni fa, eravamo entrambi sconosciuti”.

Valeria Marini ha anche ricordato la relazione con Vittorio Cecchi Gori: “È stato un amore combattuto, perché tutti mi dicevano di scappare perché lui si trovava in una situazione di grande difficoltà. Io ho avuto la forza di stargli accanto in quel momento, e ancora oggi. La nostra storia è stata macinata dalle tante cose che sono successe, veramente sono accadute cose incredibili. Questo ci ha allontanati”.

Diverso, invece, il giudizio sul suo ex marito Giovanni Cottone: “Il mio matrimonio è stato un errore clamoroso. È stata una prova generale di qualcosa… da quel giorno la mia vita da paradiso è diventata un inferno. È finito prima di cominciare, neppure la prima notte siamo stati insieme. Dal giorno dopo mi sono trovata in questo inferno, poi è stato annullato alla sacra rota in quattro mesi. Il giorno del matrimonio è stato anche l’ultimo giorno che ho visto mio papà Mario, che poi se n’è andato”.

Nel corso della trasmissione, poi, la showgirl ha espresso il desiderio di tornare in tv con un programma tutto suo affermando: “Quando vado per strada la gente mi ferma per strada chiedendomi quando torno in tv”.