Valentina Nappi non è incinta: “Sai giudicare la realtà?” | VIDEO

Valentina Nappi non è incinta: a rivelarlo è stata la stessa pornostar che ha organizzato uno scherzo sui social. Uno scherzo ben riuscito a giudicare dai numerosi commenti, alcuni dei quali a dir poco vergognosi, ricevuti nei giorni scorsi.

Tutto è iniziato pochi giorni fa quando l’attrice hard aveva postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva con il pancione e la scritta: “L’attesa è finita”.

Il profilo social della pornostar è stata subito inondato di commenti tra chi mostrava stupore, chi le faceva gli auguri e chi, purtroppo un numero assai elevato, ha iniziato a insultarla per via del suo lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Nappi (@instavalentinanappi)

Dopo diversi giorni, in cui l’attrice pornografica ha continuato la sua messa in scena, è arrivata finalmente la verità. In un video postato sui social, infatti, si vede Valentina Nappi che si toglie un peluche da sotto il vestito rivelando, dunque, come la sua gravidanza fosse in realtà uno scherzo.

“Sei davvero capace di giudicare la realtà?” ha scritto l’interprete nel filmato. A giudicare dai commenti ricevuti nei giorni scorsi, si direbbe proprio di no.