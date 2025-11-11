Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:04
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Valentina Ferragni: “Sono diversa da Chiara. Mi piace girare per casa in mutande perché sono una persona libera”

Immagine di copertina

Le parole della sorella dell'influencer a "Vanity Fair"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Valentina Ferragni si racconta a Vanity Fair in occasione del lancio della seconda stagione del suo podcast, Storie oltre le Stories. Si tratta di un podcast di interviste: “Sono diventata più brava a gestire l’ansia nei confronti degli ospiti. Alla prima stagione ero un’outsider e avevo paura di non essere all’altezza della situazione, ma adesso sono fortunatamente più sicura di me stessa, anche per via dell’esperienza che ho accumulato”. Nel corso dell’intervista

Nel corso dell’intervista non è mancata una riflessione sulla sorella Chiara: “Ognuno di noi è diverso e ha una storia da raccontare. Nel mio caso, ho sempre trovato tristi quelle persone che pensavano che fossi uguale a mia sorella senza conoscermi. Essere etichettata come ‘sorella di’ mi è spiaciuto, anche perché dico sempre che preferisco essere odiata per la persona che sono anziché per essere semplicemente la sorella di qualcun altro. È stato molto difficile togliersi quel pregiudizio di dosso ma, quando nel 2020 ho aperto il mio brand, ho capito per la prima volta che potevo piacere agli altri per qualcosa di mio e di nessun altro: quella è stata una vera botta di autostima che mi ha aiutata a capire che avevo anch’io qualcosa da comunicare al mondo”.

Rimanendo in famiglia, Valentina Ferragni ospiterà nel suo podcast anche la mamma Marina Di Guardo: “È una persona che si apre molto e che con noi figlie non ha mai nascosto le sue fragilità e i suoi obiettivi. Una risposta che ha dato in merito al rapporto con i suoi genitori mi ha emozionata molto: per quanto cresciamo saremo sempre legati a coloro che ci hanno messo al mondo”. Ai suoi ospiti chiede una storia che non hanno mai raccontato, mentre la sua è questa: “Mi piace girare per casa in mutande perché sono una persona libera. Quando le persone iniziano a lavorare con me viene detto loro che Valentina non ha problemi a cambiarsi i vestiti davanti a loro e non ha problemi a mostrare il suo corpo: molti pensano che abbia molte più sovrastrutture di quelle che effettivamente ho”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Martina Maggiore torna a parlare dell'ex Cesare Cremonini: "I tradimenti ci sono stati"
Gossip / Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita”
Gossip / Achille Costacurta: "Quando ho chiesto l'eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta"
Ti potrebbe interessare
Gossip / Martina Maggiore torna a parlare dell'ex Cesare Cremonini: "I tradimenti ci sono stati"
Gossip / Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita”
Gossip / Achille Costacurta: "Quando ho chiesto l'eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta"
Gossip / Martina Maggiore: “La relazione con Cesare Cremonini era tossica, ma la colpa era mia”
Gossip / Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto: “Ho avuto la febbre a 39, ma sono viva”
Gossip / Cesare Cremonini sull'ex Martina Maggiore: "Ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi"
Gossip / Alessia Marcuzzi: “Mi è capitato di tradire in amore, ma se lo faccio è perché c’è un problema”
Gossip / Chiara Ferragni: "Il 2024 tra divorzio e altro è stato l'anno più duro"
Gossip / Dal tumore al tentato suicidio, le rivelazioni di Fedez
Gossip / Fedez: "A Sanremo Chiara Ferragni e il suo team mi hanno trattato da lebbroso"
Ricerca