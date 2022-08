Totti-Blasi, il faccia a faccia con gli avvocati per avviare la separazione

Con la fine delle vacanze Francesco Totti e Illary Blasi, secondo quanto riporta La Repubblica, torneranno a Roma e daranno inizio alle pratiche per il divorzio. Già a inizio settembre potrebbero incontrarsi per i primi accordi. Si alterneranno nella villa da 10 milioni di euro all’EUR per crescere i figli. Intanto il Capitano si gode le vacanze a Sabaudia mentre Illary è partita in Croazia a trovare la famiglia.

Se dovessero decidere di farsi la guerra per la divisione dell’immenso patrimonio (appartamenti, azioni e quote di società dall’intrattenimento all’immobiliare, villa di Sabaudia, scrive Repubblica) il rientro dalle vacanze sarebbe meno pacifico e gli avvocati Alessandro Simeone (per lei) e Antonio Conte (per lui) si ritroverebbero invischiati in una lunga causa estremamente mediatizzata.