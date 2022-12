Alla fine si potrebbe arrivare ad un accordo tra Francesco Totti e Ilary Blasi nella causa di separazione dopo il lungo matrimonio. Il Pupone è ottimista: “Mi costerà un sacco ma si sistemerà tutto”, avrebbe detto nello spogliatoio dopo la partita di calcio a 8 tra la Totti Weese e la Roma, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Gli avvocati sono al lavoro per trovare una soluzione meno sanguinosa possibile al fine di evitare la separazione giudiziale. L’ex capitano sarebbe dunque disposto a un compromesso.

La separazione avrà in ogni caso un costo bello alto, visto l’ingente mole di beni, case e liquidi da spartire. Totti ha ormai trovato serenità e stabilità con la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi, con la quale ha preso casa a Villa Clara. I due d’altronde ormai non si nascondono più, per questo l’ex attaccante della Roma vuole chiudere il prima possibile il capitolo della separazione, anche se economicamente dovrà rimetterci parecchio. Anche Ilary nel frattempo sembra aver trovato un nuovo amore, dopo essere stata immortalata a Zurigo con l’imprenditore Bastian. I due, paparazzati da Chi, hanno trascorso un weekend di passione in un hotel da 1600 euro a notte e si sono salutati con un bacio focoso all’aeroporto.

Intanto gli avvocati sono al lavoro per trovare un accordo soddisfacente per tutte le parti. In ballo non solo i Rolex e le case, ma in primis i figli. Isabel, la più piccola, sembra serena con Noemi Bocchi e anche con la bimba di lei ha un buon rapporto. Chanel, la secondogenita, è lanciata nella sua carriera da tiktoker e non risparmia frecciatine a chi la critica per la sua passione per la chirurgia estetica. Cristian, il più grande, si gode la storia d’amore con la 18enne Melissa Monti. Di certo la guerra tra i genitori non dovrà ricadere sui figli, e questo lo sanno bene anche Francesco e Ilary.