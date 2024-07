Tony Effe e la rivelazione hot alle Iene: “Una vip sposata mi scrive in continuazione ‘vediamoci'”

Tony Effe e la rivelazione hot alle Iene: “Una vip sposata mi scrive”

Il cantante Tony Effe ha rivelato alle Iene che una vip sposata flirta con lui tramite sms leggendo anche i contenuti hot dei messaggi.

Tutto nasce dalla richiesta della Iena Nicolò De Devitiis che afferma: “Stai sempre con questo telefono in mano, fammi vedere un po’ i messaggi privati”.

“Questa (una donna, ndr) mi scrive ‘che fai, dove stai, vediamoci” replica il rapper. De Devitiis, a questo punto, dichiara: “Scrive pure ‘ mi ti farei’. Oh questa è famosissima, è impegnata, sposata”.

Tony Effe quindi replica: “Sì vabbè ma dove ca**o vivi? Nel paese dei balocchi. Impegnata, e quindi?”.

Il cantante, poi, rivela di essere attualmente single: “Ho il cuore spezzato. Ragazze non ho bisogno di belle fighe, solo di affetto e di vero amore. Non faccio nemmeno niente, non ho quella cosa che devo scop**re, capito? Prima andavo con una ragazza solo se mi piaceva fisicamente, invece adesso se non c’è qualcosa che mi lega.. capito?”.

“Non ho costruito tanto a livello di rapporto. Ora fare famiglia è complicato, sono giovane ma non voglio essere un papà vecchio. Vorrei una moglie e due figli. Prima ero più facile, adesso crescendo, con le responsabilità.. tanti artisti sono depressi. Io vado a giorni, a volte questo lavoro ti porta ad alcuni contesti. Spesso tendo a isolarmi, è anche diffiicile che io mi apra con un mio amico, ho l’orgoglio”.