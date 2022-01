Tomaso Trussardi: “Con Michelle è sempre amore. Ramazzotti stia al suo posto”

Continua a far discutere la separazione, dopo dieci anni, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Quest’ultimo, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha raccontato: “Michelle rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in forma diversa”. E ha aggiunto: “Quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci. Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente. Insieme abbiamo messo a fuoco i nostri valori. La fine di una relazione non è mai bella, ma oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta per tutelare la famiglia e le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme”.

Le bambine stanno con la mamma, ma Tomaso può vederle quando vuole. “Detto questo non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena” specifica Trussardi. Negli ultimi giorni si è anche vociferato di un clamoroso ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. L’imprenditore nel corso dell’intervista si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”.

Trussardi ha svelato di avere cercato un altro figlio con la moglie. Un bambino che però non è mai arrivato: “Lo abbiamo cercato, ma non è arrivato, senza rammarico”. L’imprenditore ha poi smentito le voci che davano la loro crisi iniziata nel 2020, durante il lockdown forzato: “Non è vero. Io e Michelle eravamo abituati a stare insieme quotidianamente, non eravamo una coppia da weekend”. L’imprenditore ha chiarito anche la voce che riguarda presunti tradimenti, che avrebbero dato il via alla crisi matrimoniale: “Le voci sui nostri improbabili tradimenti mi hanno infastidito. Non ce ne sono stati”.