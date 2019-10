Tiziano Ferro pubblica la chat (piccante) con Marco Mengoni

Tiziano Ferro e Marco Mengoni: la chat che non ti aspetti

Tiziano Ferro ha pubblicato uno screenshot della chat privata con Marco Mengoni, facendo impazzire i fan dei rispettivi cantanti.

Tutto parte da una foto che il cantante di Latina condivide con il collega viterbese. Si tratta della copertina dell’ultimo lavoro di Marco Mengoni: Sulla foro si vede l’artista immerso in acqua, intento a togliersi la maglia. A petto nudo, con il viso coperto dalla maglia bianca bagnata, Marco Mengoni si mostra in tutto il suo splendore.

Tiziano Ferro, forse per stuzzicare giocosamente il collega, manda la foto su WhatsApp all’amico, accompagnandola con il messaggio al limite del malizioso “Ah ma qui giochiamo sporcooo!!!”, con tanto di cuoricino verde alla fine.

Marco Mengoni risponde dopo qualche minuto con una lunga, lunghissima risata. Per poi aggiungere un “sempre” al fatto che lui stia giocando sporco. Probabilmente l’allusione è al fatto che Mengoni mostri i pettorali, giocando con la sensualità (e soprattutto con il fascino che esercita sulle fan).

Tiziano Ferro ha pensato di condividere con i suoi fan la simpatica conversazione, aggiungendo una frase: “E niente, ho i colleghi più simpatici del mondo”. Intanto la storia su Instagram di Tiziano Ferro e della conversazione con il collega non è passata inosservata sugli altri social.

Su Twitter un utente scrive: “Tiziano Ferro e Marco Mengoni, quanto vi ci vuole a fare questa benedetta collaborazione??”. “Oggi, 1 ottobre 2019, siamo entrati nella storia: niente selfie, niente collaborazione, solo conversazione tra Tiziano Ferro e Marco Mengoni”.

Potrebbero interessarti Michelle Hunziker: “Mi dissero che sarei morta e io ero pronta a morire” “Sono una femminista, perciò ho scritto il libro di Giulia De Lellis”: parla la ghostwriter Stella Pulpo Gigi Hadid caccia un’infiltrata dalla sfilata di Chanel a Parigi | VIDEO

E ancora: “Ma ci rendiamo conto che hanno ognuno il numero dell’altro e non ci degnano di una collaborazione, un duetto, ma pure un selfie, qualsiasi cosa e se ne escono così dal nulla”. Insomma, è chiaro che i fan dell’uno e dell’altro non aspettano altro che una collaborazione tra i due cantanti. E chissà che quella chat non anticipi altro.

La toccante lettera di Tiziano Ferro su omosessualità, amore e Dio