La frecciata di Taylor Mega a Tony Effe e Giulia De Lellis: “Finalmente ha trovato una alla sua portata”

La frecciata di Taylor Mega a Tony Effe e Giulia De Lellis

Ospite dell’ultima puntata di Belve, in onda su Rai 2 nella serata di martedì 17 dicembre, Taylor Mega, tra le altre cose, non ha risparmiato frecciate al suo ex compagno Tony Effe e alla nuova fidanzata di quest’ultimo, Giulia De Lellis.

Incalzata dalle domande della conduttrice Francesca Fagnani, l’influencer ha prima di tutto spiegato perché ha partecipato al videoclip del brano nel quale Fedez “dissava” Tony Effe: “Dovevo togliermi qualche sassolino dalla scarpa e me lo sono tolto”.

“Tony se lo meritava – ha aggiunto Taylor Mega – Aveva fatto una canzone contro di me che non mi era piaciuta per nulla. Poi dopo abbiamo anche avuto un riavvicinamento, ma non mi è mai passata, ce l’avevo ancora in mente. Era una canzone brutta. Poi io c’ero sempre stata per lui e una volta gli ho chiesto un favore e mi ha detto di no. Per una volta che ti chiedo una cosa tu mi dici di no?! Quindi questa cosa più la canzone… Nel pezzo mi dava della poco di buono. Io da brava scorpione me la sono segnata”.

L’influencer ha quindi aggiunto: “Fedez nel dissing dice che io mantenevo Tony Effe. Mi è piaciuto. Perché ogni volta lui dice che spende e spande, ma non è vero. Nella realtà viveva da me”.

Taylor Mega, poi, rivela di non essere rimasta in buoni rapporti con Tony Effe e lancia una frecciatina nei confronti di Giulia De Lellis, nuova compagna del rapper: “Dopo il dissing non siamo rimasti in buoni rapporti. Non sono gelosa di Giulia De Lellis. Anzi. Sono molto contenta che si è fidanzato con lei… finalmente ha trovato una persona alla sua portata”.