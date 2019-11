Stefano De Martino si lascia sfuggire un dettaglio sulle nozze con Belen

Stefano De Martino a Che Tempo Che fa parla delle nozze con Belen

Stefano De Martino, ospite della trasmissione di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa, si lascia sfuggire qualche dettaglio sulle nozze (le seconde!) con la showgirl argentina Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici nel salottino Rai si è raccontato e non ha potuto lasciare fuori la sua vita sentimentale.

Anche perché, da quando Stefano De Martino e la showgirl argentina sono tornati insieme, la coppia è tornata protagonista assoluta della cronaca rosa. A stuzzicarlo sull’argomento è stata “Lucianina”: Luciana Littizzetto è entrata in studio e ha punzecchiato il ballerino proprio rispetto alla sua storia con Belen.

La comica è entrata a gamba tesa nella vita privata del ballerino napoletano chiedendogli se avrebbe sposato ancora Belen Rodriguez. Lui, senza esitare troppo, ha risposto: “No, ho già dato. Perseverare sarebbe diabolico”.

Insomma, Stefano non lascia spazio a dubbi e spazza via così tutte le voci sulle presunte seconde notte con la bellissima moglie.

A Che Tempo Che Fa, Stefano De Martino ha raccontato della sua infanzia e del momento in cui ha scelto di diventare ballerino. Non è stato facile, per lui. Infatti, quando a dieci anni ha deciso di dedicarsi alla danza è finito vittima di tanti compagni che non capivano la sua passione e, di fatto, finivano per bullizzarlo. La strada di Stefano non è stata semplice, ma il ballerino è riuscito a percorrerla con dignità.

Fabio Fazio ha voluto celebrare i dieci anni di carriera del ballerino, che, dal talent di Amici di Maria De Filippi è riuscito a diventare un presentatore tv. Oggi De Martino è sicuramente tra i più apprezzati della tv. A contribuire alla sua fama è sicuramente anche la moglie Belen. Mentre il marito era in tv, lei sui social condivideva una storia in cui si vedeva l’entrata in studio del marito, tra gli applausi del pubblico. “Fiera di te sempre”, ha scritto lei, dimostrando ancora una volta un amore sconfinato per il marito.

