La gaffe di Belen con Stefano De Martino

Gaffe di Belen durante l’ultima puntata di Tu si que vales, e questa volta c’entra Stefano De Martino.

Durante la trasmissione in onda su Canale 5 Belen è stata protagonista dell’esibizione di Gaggy Yatarow, campione mondiale di calisthenics, la disciplina in cui l’atleta solleva il proprio corpo superando diversi livelli di difficoltà. Durante lo show Yatarow ha chiesto l’aiuto della conduttrice colombiana per una delle sue mosse.

Al termine dell’esibizione in coppia, Belen ha esclamato: “Non ho mai visto tanti muscoli tutti insieme in vita mia”. In effetti l’atleta ha un fisico a dir poco scolpito, quello che gli permette di sollevare il corpo in aria in diverse posizioni.

Ma la giovane showgirl si è subito resa conto che il marito Stefano De Martino avrebbe avuto qualcosa da ridire sulla sua affermazione entusiasta, e così si è affrettata a dire: “Scusami Stefano, non ti offendere eh…”

