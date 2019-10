Il compleanno di Stefano De Martino: gli auguri emozionanti di Belen

La showgirl argentina Belen Rodriguez aggiorna i suoi fan sui social rispetto a qualsiasi cosa accada nella sua vita e così non ha potuto non lasciare un messaggio speciale per il compleanno del suo Stefano De Martino.

Il ballerino, divenuto famoso per aver partecipato al programma Mediaset Amici di Maria De Filippi, ha compiuto 30 anni il 3 ottobre. La moglie Belen Rodriguez ha deciso di omaggiare questo momento particolare pubblicando su Instagram una foto che ritrae i due abbracciati, innamoratissimi come sempre.

Lo scatto è romantico e ironico insieme, con il ballerino e presentatore tv che con sembra leccare il viso di lei. I due appaiono felici e bellissimi insieme. Accanto alla foto, Belen Rodriguez ha scritto gli auguri di compleanno per Stefano De Martino: “E lo rifarei altre mille volte, tutto quanto, perché la mia persona preferita al mondo sei tu…. auguri vida mia! Te amo con locura loco hermoso”.

Una dedica profonda e tenera con cui, ancora una volta, Belen ribadisce il suo amore per il marito.

Pare proprio che i due si siano concessi un giorno lontano dal rumore della città. La showgirl argentina, infatti, ha pubblicato diverse stories in cui appare con Stefano, il figlio Santiago e il resto della famiglia in una località marina, probabilmente al largo del golfo di Napoli.

Poi i festeggiamenti sono continuati con una cena di lusso a Napoli, dove, però, c’è stato un piccolo incidente: la torta di compleanno del festeggiato è caduta a terra prima di arrivare nei piatti degli ospiti. E la colpa è del padre di Belen Rodriguez, Gustavo Rodriguez. Ma in fondo quel che conta è che Stefano De Martino abbia trascorso il suo 30esimo compleanno insieme alle persone che ama.

