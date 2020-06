Stefano de Martino e Belen Rodrigruez

La crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è al centro del gossip da settimane. All’inizio del mese la showgirl argentina si è confidata con i fan in un video Instagram in cui ha confessato di avere attraversato un periodo difficile, il ballerino, invece, è stato fotografato dal settimanale Chi sulla sua barca insieme alla sorella Adelaide e un amico.

Per documentare la breve vacanza in mare, Stefano De Martino ha condiviso su Instagram un romantico video al tramonto e proprio sotto quel post è apparso un commento che ha attirato l’attenzione dei fan più appassionati. “Smettila di mandarmi questi messaggi subliminali… il mare… il silenzio, il dondolio delle onde… ti ho già detto che sono impegnata Stefano!”, recita il messaggio. A scriverlo, però, non è una spasimante del ballerino bensì l’attrice comica Valeria Graci che faceva coppia con Katia Follesa nei programmi Colorado Cafè e Zelig.

