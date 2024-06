Stefania Nobile: “Io e mia madre Wanna Marchi viviamo nel lusso, tutte le sere beviamo champagne”

Stefania Nobile: “Io e mia madre Wanna Marchi viviamo nel lusso”

Dopo la condanna per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione a delinquere finalizzata alla truffa, Stefania Nobile e la madre Wanna Marchi sono tornate a fare la vita di prima.

Lo afferma la stessa Stefania Nobile in un’intervista al settimanale Gente in cui è ritratta insieme alla madre a bordo di una Lamborghini Urus del valore di 250mila euro.

“È la stessa vita che facevamo all’epoca del processo. Insieme a Davide Lacerenza, mio compagno di allora – afferma Stefania Nobile – Avevamo investito nella ristorazione e in alcuni locali tra Milano e l’Albania. E continuo a portare avanti queste attività. Mia mamma sta con me anche perché i clienti vogliono al tavolo Wanna Marchi: amano e desiderano ascoltare i suoi racconti”.

E ancora: “Noi viviamo nel lusso: bevendo champagne! Tutte le sere beviamo bottiglie pazzesche che ci offrono i clienti dei locali, mangiamo caviale e facciamo una vita bellissima, ma non spendiamo niente”.

Stefania Nobile, quindi, aggiunge: “Io sono una dipendente del mio ex compagno. Ho uno stipendio buono. Prima guadagnavo miliardi ma non avevamo il tempo di spenderli. Oggi non guadagniamo le stesse cifre, ma abbiamo imparato a goderci la vita”.

Poi rivela un suo desiderio: “Vorrei rivedere mia madre in televisione. Quello è il suo posto. In un talk in cui raccontare storie di persone come noi, che sono cadute e si sono rialzate. La tv di adesso, così disfattista e falsa è pessima”.

Che, però, non è l’unico: “Mi piacerebbe avere un parrucchiere personale da portarmi sempre dietro. Il mio desiderio più grande però, è vivere in pianta stabile in Albania: lì mi sento a casa”.