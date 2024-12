Codegoni e Basciano fotografati insieme, ma l’influencer sbotta

Nuovo capitolo della vicenda Codegoni-Basciano: i due, infatti, sono stati fotografati insieme alla loro figlia, ma gli scatti hanno provocato la reazione dell’influencer.

A pubblicare gli scatti dei due è stato il settimanale Chi: nelle foto si vedono il dj e personaggio televisivo, che era stato arrestato e poi rilasciato dopo 48 ore con l’accusa di stalking proprio nei confronti della sua ex Sophie Codegoni, e l’influencer insieme alla figlia Celine.

“Il deejay e l’influencer si rivedono a poche settimane dall’arresto per stalking di lui (poi rilasciato): la figlia sembra riportarli a un clima più disteso” scrive il magazine.

Le cose, però, non starebbero proprio in questo modo stando a quanto dichiarato da Sophie Codegoni in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram.

“A volte guardando delle foto ci si può fare un’idea completamente diversa da quella che è la realtà e si scrivono articoli che manifestano più il desiderio del giornalista ottimista ma che, evidentemente, non conosce i fatti. Questa foto, e quelle che verranno, testimoniano un incontro procurato con l’inganno” ha scritto Sophie Codegoni.

E ancora: “Non c’è alcuna armonia tra me e il papà di Celine, anzi, questo incontro ha prodotto ulteriore materiale per il fascicolo legale”.

L’influencer, poi, rivela come si sono svolti realmente i fatti: “Io sono andata all’asilo e non ho trovato mia figlia. Tramite avvocati mi è stato comunicato che mi sarebbe stata riconsegnata dalla cugina di Alessandro, imponendomi ancora una volta delle condizioni, come quella di farmi trovare di persona sotto casa ma invece di trovare la cugina, ho trovato lui. E l’istinto materno ha ovviamente superato le mie paure”.

Sophie Codegoni, quindi, ribadisce la gravità della vicenda: “Io ho scelto di non parlare fino a che la legge non avrà compiuto il suo percorso, ma mi dispiace veramente che ci sia qualcuno che ancora non ha capito la gravità di quello che io sto vivendo: il dolore interiore, la paura continua e l’insicurezza totale di quello che sarà. Con l’inizio del nuovo anno, finalmente, ci sarà una prima data importante per chi nella giustizia continua a credere. Buon Natale a tutti”.