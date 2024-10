Sonia Bruganelli: “Ho sbagliato a ostentare il lusso. Bonolis? Siamo ancora molto vicini”

Dopo le polemiche con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli ha fatto una diretta Instagram per spiegare le sue ragioni e confrontarsi con i suoi follower. Il video è stata anche l’occasione per fare ammenda rispetto a qualche atteggiamento passato e per chiarire lo stato del suo rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis.

L’ultima settimana, ammette Bruganelli con la voce rotta dalla commozione, “non è stata semplice”. Chiaro il riferimento al talent show di Rai 1 in cui è concorrente: “Forse – dice – l’aspetto della giuria mi ha messo in difficoltà rispetto al ballo. Ho sempre detto ‘Non mi interesserà la giuria’, invece mi interessa”.

“Io e Carlo (Carlo Aloia, suo compagno di ballo, ndr) ci siamo trovati in pista e ho visto Carlo con gli occhi rossi, pensavo stesse piangendo. Noi non ci immaginiamo nemmeno loro quanta anima ci mettono dentro, lui aveva gli occhi lucidi”.

“Ricordiamo che è un programma televisivo – sottolinea Bruganelli – e per quanto possiamo essere sinceri stiamo facendo tv: non è un caso che le mie uscite che sono rimaste memorabili erano contro qualcuno, la vita è diversa da quella che si mostra sui social. Ballando per me è un lavoro ho firmato un contratto e io per quanto difficile devo essere il più performante possibile”.

E ancora: “Io in tre settimane di programma sto cambiando, ho più consapevolezza di me e del mio corpo e sto riuscendo a lasciarmi andare. Ecco, questo sta accadendo, quindi vuol dire che io voglio seguire questa strada. Non è una questione di non saper come muovermi, ma dare spazio a ciò che voglio seguire”.

“Sì – sottolinea Bruganelli – sono andata lì per ballare ma sono consapevole di chi sono da un punto di vista mediatico, a livello pop sono un’opinionista volutamente fuori dalle righe e lo rifarei centomila volte anche se forse sarei meno grezza”.

Nel corso della diretta, l’imprenditrice ha anche fatto autocritica rispetto al modo in cui, in passato, in certe occasioni ha ostentato il lusso da cui era circondata: “Non volevo offendervi con aerei privati e altro – osserva – ma sono stata leggera e ho dato importanza a qualcosa che nella mia vita era necessario per altri motivi. Ero talmente presa da quello che volevo esorcizzare che non mi sono resa conto degli effetti che poteva avere”.

“Quello che sta succedendo è un modo per dire che potevo evitare, ho sbagliato”, continua. “Quello che era capitato alla mia famiglia non ero in grado di gestirlo. Poi sono andata da uno psicologo e ho tirato fuori la rabbia e se ne sta andando in modo costruttivo”.

Infine, Bruganelli chiarisce a che punto è il suo rapporto con Paolo Bonolis: “Io e lui – dice – siamo due persone ancora molto vicine. Mi riferisco a colleghe… che avevano un atteggiamento e che ora invece si sentono molto più ‘serene’, presumendo che le cose siano cambiate”.

“Da un punto di vista di rapporto e connessione siamo gli stessi”, rimarca. “Abitiamo a una porta di distanza, dietro quella porta – aggiunge mostrando la porta del suo salone che divide i due appartamenti – c’è la stanza di mia figlia Silvia, che è nella casa del papà, ma se la apro c’è Silvia”.

