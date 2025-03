Sonia Bruganelli: “Sto con Angelo Madonia, ma nella mia vita voglio per sempre Paolo Bonolis”

Sonia Bruganelli torna a parlare della sua vita privata, tra la relazione con il suo nuovo compagno, Angelo Madonia, e il rapporto con il suo ex marito Paolo Bonolis. Intervistata dal settimanale Gente, l’ex opinionista del Grande Fratello ha dichiarato: “Sono in un momento di costruzione, ma anche di riflessione. Da una parte rifletto sui miei 51 anni, sui miei tre figli, che oramai sono cresciuti e diventati grandi. Rifletto, soprattutto, su chi sono e su cosa vorrei cambiare e cosa vorrei mantenere della mia vita per affrontare la costruzione del mio futuro”.

L’opinionista, poi, afferma di aver compreso a pieno che lei è un “animale sociale, totalmente incapace di stare sola. Ho perennemente bisogno di confronto e, posso dirlo con serenità, anche dell’alterco intorno a me. Senza questo faccio dell’autosabotaggio rischiando di farmi del gran male. La mia vita deve essere perennemente in movimento perché non riesco a essere serena da ferma”.

Sonia Bruganelli, poi, torna a parlare della relazione con Paolo Bonolis: “Lui fu molto intraprendente e io ero giustamente incuriosita e anche lusingata del corteggiamento: posso dire che è partita tutto da lui con inviti prima a cena, poi al cinema e infine mi sono innamorata della sua intelligenza, della sua testa e del suo modo di essere”. Sul loro attuale rapporto, afferma: “È sereno e maturo: abbiamo tre figli, che sono e saranno sempre la nostra priorità, e su questo siamo uniti. Posso dire che siamo davvero amici ed è Paolo la prima persona alla quale chiedo un consiglio. Siamo due persone che si sono sempre rispettate e credo che la controprova di un grande amore vissuto ci sia proprio quando l’amore finisce”.

Poi la dichiarazione a sorpresa: “Io voglio avere accanto Paolo, che è il padre dei miei tre figli, per tutta la vita e per fare questo non voglio scheletri nell’armadio”. Questo, comunque, non inficia in nessun modo con la relazione che Sonia Bruganelli ha con Angelo Madonia: “Abbiamo un rapporto adulto come è giusto che sia per due persone che hanno famiglie precedenti. Io ho tre figli e ne ha Angelo due. Siamo di sostegno e di supporto reciprocamente e continuamente e questo mi rende serena”. E sul futuro professionale rivela: “Mi sto preparando a un progetto, un programma sui libri, e sto pensando di scriverne uno con una formula diversa che, secondo me, potrebbe essere interessante”.