Silvio, il nipote di Berlusconi che sogna di fare il rapper

Nella famiglia Berlusconi c’è un giovane aspirante rapper. Si tratta di uno dei 17 nipoti del Cavaliere: Silvio Vanadia, figlio di Marina e Maurizio Vanadia.

Stando a quanto scrive il sito Dagospia il ragazzo, che fra poco più di un mese compirà 20 anni, “si diletta a fare il rapper intrattenendo amici e fidanzata, tutti ospiti alle Bermuda nella villa di famiglia Blue Horizon”.

Il nipote dell’ex presidente del Consiglio non solo porta lo stesso nome di battesimo del nonno materno, ma è nato anche il suo stesso giorno dell’anno: 29 settembre.

È il secondogenito della relazione tra Marina Berlusconi e l’ex primo ballerino della Scala Maurizio Vanadia, che si sono sposati quando lui aveva già 4 anni e suo fratello Gabriele 6.

Sul suo profilo Instagram compaiono in effetti diversi riferimenti al rap, dalle storie in cui suona SferaEbbasta, ai tag per Gemitaiz, fino all’abbigliamento stile hip hop e una foto in cui è ritratto col microfono in mano.

Chissà se suo nonno apprezzerebbe la musica del nipote, lui che amava allietare i suoi ospiti con ballate romantiche chitarra e voce.

