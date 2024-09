Nel dissing tra Fedez e Tony Effe si inserisce Selvaggia Lucarelli: “Con i rapper fai il fenomeno, con me frigni”

Nel dissing tra Fedez e Tony Effe si inserisce Selvaggia Lucarelli

Nel dissing tra i rapper Fedez e Tony Effe si inserisce anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che era stata tirata in ballo dallo stesso Fedez.

Nel brano in cui il rapper, infatti, rispondeva al collega Tony Effe tirando in ballo anche la giornalista nella seguente strofa: “Vuoi fare hype con i miei figli?. Tony Lucrarelli”.

Ora è arrivata la risposta di Selvaggia Lucarelli che, con grande ironia, ha proposto tra le stories del suo profilo Instagram anche lei una replica in rima.

“Coi rapper vai alla grande, li dissi da paura / Con loro fai il fenomeno, con me frigni in questura / Fai quello di strada che fa brutto e stappa / Con me per tribunali e vuoi 150 kappa”.

E ancora: “Vai in giro coi badanti, ‘bro vengo da Rozzano / Ma senza i grandi e grossi mi sembri Sangiuliano / Mi hai detto ‘bimbominkia mi aiuti maresciallo’ e dopo “minchia zio io suonavo al Leoncavallo”.

Selvaggia Lucarelli, quindi, conclude: “Quello di Chiara è un vaso, il tuo al massimo un vasino”.