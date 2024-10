Selvaggia Lucarelli critica Fedez e arriva il commento sprezzante di Stefano Gabbana

Selvaggia Lucarelli condivide un post su Instagram dedicato al rapporto tra Fedez e gli ultras del Milan arrestati nei giorni scorsi. E sotto arriva un commento sprezzante di Stefano Gabbana, lo stilista co-fondatore del colosso della moda Dolce&Gabbana.

Quello condiviso da Lucarelli è un post del Fatto Quotidiano su un articolo da lei stessa scritto, nel quale si ironizza sul “dissing infinito tra Fedez e la sua coerenza”.

Nel pezzo la giornalista ricorda come il rapper, da un lato, provava a fare affari con il capo-ultrà Luca Lucci – già condannato per droga e lesioni e ora nuovamente arrestato con l’accusa di associazione a delinquere – attivandosi per fargli prendere in gestione il locale Old Fashion e, dall’altro, prestava il proprio volto per inaugurare un bene confiscato alla criminalità organizzata.

“Fedez ha un concetto curioso di legalità: gli immobili vanno confiscati ai criminali, ma se i criminali sono amici suoi bisogna aiutarli nella gestione di immobili”, osserva Lucarelli.

E sotto al post critico vero il rapper arriva, come detto, il commento di Stefano Gabbana. “Un poveretto”, scrive lo stilista. Chiaro il riferimento a Fedez, che invece vanta un’amicizia molto stretta con un’altra star della moda, Donatella Versace.

E intanto sui social è partito lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e la madre del rapper: leggi qui.