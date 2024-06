Selvaggia Lucarelli e la chiamata con Fedez: “Era preoccupatissimo per la sua reputazione”

Selvaggia Lucarelli e la chiamata con Fedez: “Era preoccupatissimo”

Ospite del podcast Passa dal Bsmt per parlare anche del suo libro Il vaso di pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez, Selvaggia Lucarelli ha rivelato di aver avuto un contatto telefonisco con Fedez.

La giornalista, infatti, ha affermato che le sarebbe piaciuto parlare con Chiara Ferragni sia prima che dopo l’uscita del libro ma che questo è stato impossibile a differenza di Fedez con il quale, invece, ha avuto più di un contatto.

“Lui aveva partecipato ad un’iniziativa di beneficenza e io l’ho chiamato per parlarne perché non mi sembrava molto trasparente. Gli ho detto che sta aiutando una persona di cui non conosce la storia. Lui continuava a dire che sapeva tutto, ma io l’ho smascherato: gli ho chiesto di raccontarmi cosa era successo e lui non sapeva nulla, poco e niente. Era preoccupatissimo che io raccontassi questa storia. Lui non chiedeva scusa per non aver approfondito la vicenda, ma mi diceva: ‘Ecco io lo so che adesso tu distruggi la mia reputazione e racconti questa cosa’. Lì ho visto la persona che si preoccupava della sua reputazione”.

Selvaggia Lucarelli, poi, spiega perché non è andata a Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez: “Lui non si confronta sulla sostanza. Lui mi ha invitata perché in quel momento ero più potente dal punto di vista mediatico e allora a quel punto, la falena voleva prendere anche la mia luce o farsi giustizia in quel modo scomposto. Se io devo parlare delle mie inchieste, l’interlocutore non è Fedez”.