Sarah Toscano parla per la prima volta del presunto flirt con Fedez: “Fa parte del gioco”

Sarah Toscano parla per la prima volta del presunto flirt con Fedez

Ospite di Verissimo, il rotocalco di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la cantante Sarah Toscano, reduce dal Festival di Sanremo 2025, ha parlato anche del presunto flirt con Fedez.

A lanciare l’indiscrezione, infatti, era stato Fabrizio Corona secondo cui, al termine di una festa organizzata proprio al termine della serata finale del Festival, il rapper e la vincitrice dell’ultima edizione di Amici si sarebbero allontanati dal party insieme.

Interpellata sull’argomento, l’interprete ha bollato tutto come pettegolezzi: “Il gossip a volte va un po’ oltre, sai che una volta che hai una carriera pubblica il gossip fa parte del gioco. Fa male quando ricevi dei commenti sulla vita privata e a maggior ragione quando sono finti, son cose che non sono mai successe. Poi si va a parlare male di te in giro, quello è brutto, fa male”.

Riguardo a Sanremo, dove si è classificata 17esima, Sarah Toscano afferma: “È considerato sfortunato invece sono arrivata 17esima orgogliosa e fiera”.

Poi, sul Festival dichiara: “È stato bellissimo, un modo per crescere, confrontarsi con altri artisti, un’occasione incredibile. La prima sera ero agitata, nei camerini mi tremavano le mani e la voce, poi quando sono scesa dal palco mi sono tranquillizzata e ho iniziato a godermi la settimana”.