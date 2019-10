Rovazzi svela la verità sul video con Will Smith in hotel

Fabio Rovazzi, reduce da “una notte in Hotel con Will Smith”, ha svelato la verità sul video dei due diventato virale, spiegando il motivo per cui si è ritrovato nella stessa stanza del celebre attore di Hollywood dopo la premiere del suo film “Gimini” a Budapest.

Nel video incriminato, pubblicato da Rovazzi sui suoi profili social e diventato subito virale, Will Smith entra per sbaglio nella camera d’albergo di Rovazzi, impegnato a girare una clip per il suo vlog, e non potendo cambiare stanza decide di trascorrere la notte con lui,

La scena risulta decisamente surreale, e poco verosimile. Eppure tutti ci hanno creduto.

Ma adesso Rovazzi, ai microfoni di Domenica In, ha spiegato la verità sul video: in realtà era stato tutto preparato in precedenza con Will Smith e con il suo team.

“Mi avevano chiesto di fare un contenuto social con lui”, dice Fabio Rovazzi a Mara Venier.

“Così avevo proposto varie cose. Lui ha un team incredibile. Alla fine due giorni prima gli propongo questa cosa, dove per caso rimaniamo soli in stanza. Ovviamente una cosa surreale. Mi piaceva far vedere un personaggio come Will Smith, che è una super star, con un occhio più normale, amatoriale, nella quotidianità”, continua il giovane cantante italiani.

“Quando poi ho rivisto la clip, perché ho dovuto montare il video, mi è sembrato che quando entra sembra una cosa finta. Secondo me è una cosa nuova, vedere un personaggio del genere in quel modo. Lui è stato molto disponibile. Gli internazionali hanno un’autoironia molto diversa dalle star italiane. In America e nel resto del mondo capiscono che l’autoironia ti porta dall’essere super star all’essere umano. E questa cosa ti valorizza molto di più”. Conclude Rovazzi.

Quindi il video, per quanto divertente, in realtà era stato programmato due giorni prima: era infatti difficile credere alla storia di Will Smith e Rovazzi per caso insieme in Hotel, con il primo che accetta senza battere ciglio di trascorrere la notte con il secondo.

