Rovazzi e Will Smith nella stessa stanza d’Hotel per errore: il video della loro notte insieme

Fabio Rovazzi e Will Smith finiscono a dormire nella stessa stanza d’hotel a Budapest e la loro serata insieme finisce in un video su Youtube caricato dallo stesso Rovazzi. L’albergo a quanto pare ha confuso per errore i nomi dei suoi ospiti e gli ha assegnato per la notte la stessa camera d’albergo. Il noto cantante italiano stava girando un nuovo video con lo smartphone in cui di annunciava di voler tornare a fare il vlogger.

Mentre è nel pieno del suo racconto entra però in stanza Will Smith e Rovazzi appare sorpreso. L’attore americano è invece piuttosto irritato e chiama subito alla reception per capire cos’è successo e farsi assegnare un altra stanza.

“Salve, c’è un tizio nella mia stanza, potete mandare la sicurezza? Ho bisogno di dormire, ho avuto uno spettacolo stasera. Se è così dovete trovarmi un’altra stanza. Non ci sono più stanze per stanotte, sono stanco e vado a dormire”, dice.

L’albergo non riesce a trovare una soluzione, è al completo e non ci sono altri letti liberi disponibili, così l’attore rassegnato decide di rimanere con Rovazzi e pernottare lì. È a questo punto che la serata diventa surreale e inizia lo sketch. Rovazzi entra in bagno e dichiara tutto il suo stupore ai follower ma ecco che torna di nuovo Will Smith, determinato a lavarsi i denti prima di andare a dormire: “Sono qui da 45 minuti. Voglio lavarmi i denti prima di riposare, tu continua pure a fare quello che stavi facendo”.

La pulizia dei denti sembra particolarmente importante per Smith e addirittura offre il suo spazzolino al nuovo “compagno di stanza”, sollecitandolo con premura a lavarsi i denti.

Finito il lavaggio, i due passano nell’altra stanza. Guardano un po’ di tv insieme discutendo come una vecchia coppia su quale trasmissione guardare.

Poi arriva finalmente il momento di spegnere la luce, Will vuole riposare ma Rovazzi non riesce a prendere sonno e così chiede al nuovo inquilino di raccontargli una storia. Dopo ripetute richieste, l’attore cede e inizia il racconto: “C’era una volta un tizio italiano che si trovava nella stanza di un altro tizio nero e il tizio nero era molto stanco, il ragazzo italiano era davvero dolce ma non riusciva a dormire e continuava a infastidire il tizio nero che invece voleva soltanto riposare, così alla fine il ragazzo nero lo uccise”. Il racconto non sembra rassicurare il giovane cantante che dopo ore si risveglia sotto shock e fugge di fretta cercando di non fare rumore.

