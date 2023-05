La frecciatina di Romina Power ad Al Bano e Loredana Lecciso | VIDEO

Al Bano e Romina Power hanno dato vita a un simpatico siparietto nel quale la cantante non ha risparmiato una frecciatina nei confronti del suo ex marito, ma anche nei riguardi della moglie di quest’ultimo, Loredana Lecciso.

Il botta e risposta tra i due è andato in scena nel corso di una serata evento per gli 80 anni del cantante, registrata all’Arena di Verona e andata in onda su Canale 5 nella serata di martedì 23 maggio.

“Ora che sembra che siamo in un confessionale, mi spieghi perché te ne sei andata?” ha chiesto Al Bano a Romina Power.

“Fatti due domande e datti due risposte” ha replicato la cantante. Al Bano, però, ha insitito: “La domanda la faccio io a te. Te ne sei andata in America per 16 anni. Io come un cretino lì ad aspettare, pensando forse cambierà, forse no”.

“Mi sembra che tanto solo ad aspettare non stavi” ha replicato l’ex moglie con un chiaro riferimento alla nuova relazione di Al Bano con Loredana Lecciso.

Il cantante a quel punto ha deviato il discorso dichiarando: “Tu hai una faccia che diventi la Callas senza cantare – ha tagliato corto – non capisci i miei complimenti. Hai la forza, la musicalità… Abbiamo vissuto una storia molto interessante. Abbiamo cantato cose interessanti perché crediamo nei valori”.