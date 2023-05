La verità di Al Bano sul divorzio da Romina Power: “Colpa della marijuana”

Il cantante Al Bano Carrisi ha rivelato il motivo che ha portato alla fine del rapporto, e quindi al divorzio, con Romina Power: la marijuana.

Intervistato dal settimanale Oggi, infatti, l’interprete ha rivelato: “Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno”.

Secondo Al Bano la crisi, dunque, è iniziata prima della scomparsa della loro figlia Ylenia, svanita nel nulla il 6 gennaio del 1994.

“Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine” ha rivelato il cantante.

Nell’intervista, poi, Al Bano ha ripercorso la sua storia d’amore con Romina Power: “Nessuno sapeva di noi, ma Cannes pullulava di paparazzi. Finire su Oggi, ora lo ammetto, mi fece piacere. Era un modo autorevole per ufficializzare la nostra storia”.

Il cantante ha anche rivelato che non sapeva chi fosse Romina né tantomeno conosceva i suoi genitori Tyrone Power e Linda Christian: “La mia ignoranza è stata il mio salvagente, se no mai sarei andato a cercare una così. Tra l’altro il suocero non c’era più, ma la suocera mi osteggiava. Le sue indicazioni, e questo lo avrei scoperto anni dopo, erano precise: sfruttalo, spremilo per bene e poi mandalo a quel paese”.

Al Bano e Romina hanno divorziato nel 1999 dopo quasi trent’anni di matrimonio. Qualche anno dopo, il cantante ha conosciuto e si è innamorato di Loredana Lecciso: “Non finirò mai di ringraziarla perché quando Romina se ne andò portò via anche i ragazzi e qui non c’era più nessuno. Loredana mi ha dato due figli meravigliosi, qui è tornata la vita, la casa si è riempita di bambini, di casino, come deve essere una casa. Poi però ha fatto scelte che non ho condiviso per niente”.