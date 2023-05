Jasmine Carrisi su papà Al Bano e mamma Loredana: “Hanno esagerato, non è bello vedere certe cose”

Jasmine Carrisi su papà Al Bano e mamma Loredana: “Hanno esagerato”

Dal sogno di diventare cantante come il papà al rapporto con i genitori Al Bano e Loredana Lecciso: è una Jasmine Carrisi senza filtri quella che si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera.

Ventidue anni, Jasmine Carrisi vanta oltre 200mila follower su TikTok e oltre 100mila su Instagram. Riguardo al suo futuro, la giovane rivela: “Spero di laurearmi, sto studiando comunicazione online, ma me la sto prendendo con calma. E poi spero di lavorare, magari in televisione, e di fare progressi musicalmente, di avere un mio seguito”.

La giovane, poi, ha parlato del gossip riguardante i suoi genitori, finiti spesso al centro delle cronache rosa per la loro turbolenta relazione.

Una situazione che Jasmine non ha vissuto con indifferenza, anzi. “Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate” ha dichiarato la ragazza.

“Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine”.

Jasmine Carrisi, quindi, ha rivelato che avrebbe preferito “non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”.

Riguardo al rapporto con i suoi fratelli, inclusi quelli nati dai precedenti matrimoni di Al Bano e Loredana Lecciso, la giovane ha dichiarato: “Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme”.

“Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi” ha aggiunto Jasmine, che su Romina Power, mamma di Yaru, Cristel e Romina Jr., afferma: “Con lei non ho rapporti”.