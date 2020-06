Crisi tra Romina, Al bano e Loredana Lecciso

Non dà cenni di cedimento il gossip che vede da anni protagonisti Romina Power, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Il cantante, infatti, ha trascorso la quarantena a Cellino San Marco, in Puglia, con l’ex moglie e l’attuale compagna ma se finora Al Bano è riuscito a gestire la convivenza a tre sembra che adesso l’equilibrio stia per rompersi. Secondo quanto scrive il settimanale Di Più, Romina Power avrebbe deciso di andarsene perché sarebbe stata esclusa dalla festa per i 77 anni dell’ex marito organizzata da Loredana Lecciso.

Ad aggiungere dettagli alla vicenda è proprio Al Bano che in un’intervista al settimanale Oggi dichiara: “Ero maldisposto perché siamo finiti su un filone gossiparo che non amo. Con gli autori gli accordi erano diversi, ma non li hanno rispettati. Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata (…)”.

Il cantante pugliese fa riferimento alla sua recente ospitata a Domenica In nel corso della quale Romina Power ha deciso di fargli recapitare una lettera di auguri per il compleanno. Sorpresa che deve avere infastidito Loredana Lecciso, motivo per cui Al Bano ha voluto precisare “Chiariamo una volta per tutte, io sono stato sposato per 30 anni con Romina, e poi è finita come sappiamo. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. Quando mi esibisco con Romina sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi, per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra”.

Anche Loredana Lecciso qualche settimana fa ha voluto sfogarsi: “A volte la vicenda è stata travisata ed è più limpida di quello che appare. Si tratta di una normalissima famiglia con alti, bassi, momenti di crisi. Io, Al Bano e i miei figli siamo una famiglia”.

Leggi anche: Al Bano: “So com’è morta mia figlia Ylenia. Ho dovuto bere fino a stordirmi prima di parlarne”

Potrebbero interessarti “Stefano ha tradito Belen”, il commento dell’amico che inchioda De Martino Giulia De Lellis su Instagram: frecciatina all’ex fidanzato Irama? Andrea Damante commenta Chiara Nasti si fa un tatuaggio ma nella scritta c’è un errore. I social: “Capra”