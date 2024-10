Da Belen Rodriguez a Elisabetta Canalis, Rocco Siffredi senza freni

È un Rocco Siffredi senza peli sulla lingua quello che ha partecipato al podcast Gurulandia, in cui ha fatto numerose rivelazioni riguardanti anche personaggi del mondo dello spettacolo quali Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Stefano De Martino.

“Nel porno non c’è più un attore naturale” ha dichiarato l’interprete, che poi si è espresso anche sul fenomeno OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento: “Sono nato con la pornografia vera e dura e solo per chi può. Io direi: il pornoattore può fare OnlyFans a occhi chiusi. Io in genere amo gli amatoriali. A me però non piace la pornografia legata alla finzione, io per una vita ho lottato per quella vera, perché il sesso è l’unica forma d’arte che non si può recitare”.

Alla domanda, non propriamente elegante, su con chi preferisse trascorrere una notte tra Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis, Rocco Siffredi risponde: “Belen tutta la vita, credo che stiamo parlando di due livelli diversi. Mi avete fatto una domanda, scegliendone una dico Belen”.

Il pornoattore, poi, ha parlato di Alessandro Borghi, l’attore che ha ricoperto il ruolo di Rocco Siffredi nella serie Supersex: “È la mia vita reale, è il 110%. Qualche parte è stata fatta romanzata per proteggere le persone, in realtà io non sarei mai in grado di raccontare la mia vita facendo finta di essere qualcun altro. Non so se ci sarà una seconda serie. Borghi l’ho scelto io, condivisa con la produzione. In lui vedevo qualcosa di me, oltre al fatto che l’ho amato tantissimo in Suburra, nel film su Cucchi. È stato veramente top. L’unica cosa in cui non era me stesso era il sesso, perché ogni tanto lo vedevo arrabbiato”.

Poi il dettaglio intimo: “Inizialmente si era pensato di farmi fare una protesi per lui, non perché lo avesse piccolo ma per avere un’erezione durante le riprese. In realtà lui non ne ha avuto bisogno e me l’ha ridata. Lui è grande”.

Alla domanda se ci sia un erede di Rocco Siffredi, l’interprete risponde: “Nel porno no. Fuori sì, un paio di giocatori: Totti e Cassano. E poi invece n’è uscito un terzo che è peggio di me: Stefano De Martino. Non abbiamo mai avuto nell’ambito sessuale però a sensazione ve lo assicuro. Io non mi sbagli mai, lui è super performante”.

Rocco Siffredi, poi, ha parlato anche del suo legame con la madre: “Il giorno che è morta mia madre ho detto a Gesù, ho visto la sua tanta sofferenza e non ho pianto più. Vederla smettere di soffrire era un sollievo”.

“All’Isola mi sono portato la foto di mia madre, invece di un cuscino o una coperta, perché per me da quando era morta fino all’Isola era sempre con me. Adesso ce l’ho in casa ma non la porto più dietro perché ho capito che sbagliavo”.

L’attore, quindi, conclude: “Mia madre oggi può dire basta e che posso tranquillizzarmi e non devo per forza soffrire per lei. Me lo ero imposto, qualcosa di particolare. Io vivo per mia moglie e per i miei figli, la famiglia è importante. Tanti fanno i figli, poi mollano, vogliono vivere la loro vita. Io ho la responsabilità. Fino a quando sarò vivo, ci farò attenzione”.