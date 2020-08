Rocco Casalino paparazzato con l’attore Gabriele Rossi

Nuova fiamma per Rocco Casalino? Il portavoce del premier Giuseppe Conte è stato infatti paparazzato con l’attore Gabriele Rossi, che in passato i rumors del gossip avevano associato ad un altro noto personaggio dello spettacolo italiano, il suo collega Gabriel Garko. Casalino e Rossi sono stati fotografati insieme dal settimanale Chi, dopo una cena e una passeggiata per le vie di Roma.

Per l’ex concorrente del Grande Fratello, quindi, sembra archiviata la relazione con il suo compagno, o ormai ex, Josè Carlos Alvarez. Proprio in questi giorni Alvarez è finito su molti giornali per una vicenda di trading online. Una situazione spinosa che potrebbe aver messo fine alla storia con Casalino. Il cubano è stato infatti segnalato all’antiriciclaggio per alcune operazioni finanziarie sospette online.

Il portavoce del premier si è detto subito estraneo alla vicenda, affermando di non conoscere i movimenti bancari del suo compagno nell’attività di trading online e aggiungendo che Alvarez è ludopatico. Con un’intervista al Corriere della Sera, inoltre, Rocco Casalino aveva fatto capire come la sua relazione fosse in crisi profonda, tanto che da tempo non portava più la fede. Ora, come dimostra la foto pubblicata da Chi, un nuovo step è rappresentato dall’avvicinamento con l’attore Gabriele Rossi, che a sua volta sembra essersi allontanato da Garko.

Leggi anche: 1. Da Salvini a Casalino, passando per Mentana, Fontana, Dell’Utri: la nuova canzone di Fedez a rischio querele / 2. Lele Mora: “Rocco Casalino? Un mio amico gli disse che Beppe Grillo stava cercando un ufficio stampa” / 3. Il portavoce Rocco Casalino guadagna il doppio di Conte: le retribuzioni dei collaboratori del premier / 4. Rocco Casalino: “Non escludo di candidarmi. Mi dicono che si sente la mia mancanza” / 5. Fioramonti: “Casalino mi diceva: ‘Lorenzo, i giornalisti hanno 48 ore di memoria’. Non conta ciò che fai ma quello che dici”

Potrebbero interessarti Diletta Leotta rompe il silenzio sulla fine della storia d’amore con Scardina: “Tema troppo delicato per banalizzarlo” Michelle Hunziker su Instagram: “Come si riconosce il vero amore” Il cambio look di Gianni Sperti spiazza i fan: “Avevo bisogno di cambiare, cancellare un passato scomodo”