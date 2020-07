Roses, la nuova canzone di Fedez a rischio querele | VIDEO

Farà discutere la nuova canzone di Fedez, il testo di “Roses” spara a zero su tutti: da Matteo Salvini al portavoce del premier Rocco Casalino, passando per Enrico Mentana, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, i Benetton, Marcello Dell’Utri fino a Maurizio Gasparri, con il quale il rapper ha già litigato in passato sui social. Il brano provocatorio del marito di Chiara Ferragni, realizzato con il collega Dargen D’Amico, è ricco di spinosi riferimenti politici e promette querele. Del resto lo aveva ammesso lui stesso qualche mese fa: “Ho scritto due pezzi. In uno si viaggia alla grande, nell’altro mi prenderò una decina di querele. Non vedo l’ora”.

“Meglio bimbe di Conte che bimbi dai preti. Sogno un rosè, il Salento per me ma c’è Rocco Casalino che mi caccia dal privèe”, canta Fedez in Roses. “Prenoto la pensione come Attilio Fontana. Salvini non può più rubare. I poliziotti in pedalò. Io vi chiedo pardon (Oomm) Mica come i Benetton”, recita il testo della sua nuova canzone. Intanto su Instagram Fedez ha lanciato un sondaggio e ha chiesto ai fan la recensione del pezzo. I follower rispondono con meme e parodie degli avvocati del rapper che nelle prossime settimane potrebbero avere un bel da fare per difenderlo dalle querele. Qui il link per ascoltare la canzone.

Il Testo di Roses, la nuova canzone di Fedez

I walked in the corner with the body screaming dolo

Never sold a bag but look like Pablo in a photo

This gon’ make ‘em feel the way like Tony killed Manolo

You already know though, you already know though

I walk in the corner with the money, on my finger

She might get it popping, I might wife her for the winter

I already know, already know, nigga roses

All I need is roses

Turn up baby, turn up, when I

(Oomm) Io vi chiedo pardon

(Oomm) Mica come i Benetton

(Oomm) Se il marito di Chiara Ferragni

(Oomm) Non vuol fare pezzi raeggeton

Quest’anno niente bagno

Ultima spiaggia, Salò

Salvini non può più rubare

I poliziotti in pedalò

Niente trenino, Brigitte Bardot

Chissà se Totò userebbe Tik Tok

Senza testa l’uomo sopravvive pochi istanti

Eccezion fatta per Gasparri

Esco a prendere un po’ d’aria come ha fatto Dell’Utri

Ma mi rinchiudo in casa appena sento due starnuti (ecciù)

Hanno vietato i selfie, è inutile che discuti

A me gli esseri umani non mi sono mai piaciuti

Località montana, fine settimana

Fare sudoku con il mentalista di Mentana

Prenoto la pensione come Attilio Fontana

Questa pianura era tutta padana

Regalo delle rose ad un affetto stabile

(Cazzo sei Fedex, regalami uno stabile)

Nuovi divieti dentro ai decreti

Meglio bimbe di Conte che bimbi dai preti

Sogno un rosè, il Salento per me

Ma c’è Rocco Casalino che mi caccia dal privèe

Roses

I walked in the corner with the body screaming dolo

Never sold a bag but look like Pablo in a photo

This gon’ make ‘em feel the way like Tony killed Manolo

You already know though, you already know though

I walk in the corner with the money, on my finger

She might get it popping, I might wife her for the winter

I already know, already know, nigga roses

All I need is roses

Turn up baby, turn up

Ah, che notte strana ho sognato di vivere in tutta l’Italia ma

Ancora non ho capito se lei mi odia o se lei mi ama

In Italy la critica è lunatica e fanatica, che fatica

Ci vuole almeno un mese per amare

Per ammazzare invece basta un click

Quando finalmente scendo verso il centro sembro la tribù dei Visigoti

Prova a nascere dove siamo nati e vedi che poi la differenza la noti

Però se bevo rosè sono felice, sono distratto

E sei così bella che o divento libero o divento matto

Ma tuo padre sfonda la porta

Spara col cannamozza

Accidenti che botta

Dice che ti ho sedotta

Dice che ti ho corrotta con la mia rosa

Mi ha sparato a una spalla

Non ne avevo la colpa

E anche se adesso gli do la colpa

Avrei preferito la coscia

La vita è corta

Accidenti se è corta

