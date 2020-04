Gasparri querela Fedez, la replica del rapper: “A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno”

Mentre l’Italia cerca di tenere duro durante l’emergenza sanitaria, l’ex vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri ha annunciato via Twitter di aver querelato Fedez. Il botta e risposta tra politico e rapper avviene sui social. Gasparri ha annunciato di aver preso provvedimenti nei confronti di Federico Leonardo Lucia e il rapper si è premurato di replicare duramente in una serie di Instagram Stories, dapprima con ironia per poi sfociare anche in qualche insulto.

Dapprima, Fedez spiega ai suoi follower di Twitter di non avere la benché minima idea del perché Gasparri voglia querelarlo. “Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno”.

Fedez, il botta e risposta con Gasparri: “Ricordiamo cosa hai fatto tu”

Poi Fedez, spostandosi su Instagram, ricorda un episodio di qualche tempo fa, di quando il Senatore aveva “dato pubblicamente della cicciona obesa a una ragazza minorenne”. All’epoca, Fedez aveva attaccato Gasparri e anche questa volta ha deciso di lanciargli una frecciatina: “Ma così a caso? Vi giuro che non so perché Gasparri mi vuole far causa. Ma soprattutto, chi è la persona così megalomane da annunciare una causa via tweet? Cioè, falla e basta e no, che ca**o lo dici a fare? Riprenditi dai. Forse non vuoi che io ricordi alla nazione che quando eri vicepresidente del Senato hai dato della ciccione obesa a una bambina minorenne pubblicamente? Forse è questo? Ma forse è il caso di ricordarcelo, perché ai tempi non ti fu fatto niente”.

