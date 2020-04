Matteo Salvini ringrazia Fedez sui social: la geniale risposta del cantante

Matteo Salvini: “Ringrazio Fedez per la donazione al San Raffaele”. La risposta del cantante

Come tutti sanno, tra Matteo Salvini e Fedez non scorre esattamente buon sangue. I due più volte, in questi anni, hanno dimostrato di avere idee e visioni spesso molto diverse su tanti temi. Eppure in un momento così difficile per l’Italia, alle prese con l’emergenza Coronavirus, il leader della Lega sembra aver deposto l’ascia da guerra. Il cantante ha poi risposto, utilizzando toni molto più pacifici rispetto al passato. Insomma, uno scambio di battute e ringraziamenti piuttosto insoliti che non è passato inosservato al popolo dei social.

Salvini infatti con un tweet ha ringraziato Fedez e Chiara Ferragni per aver lanciato la raccolta fondi su Gofundme per incrementare il numero dei posti letti della terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Il leader leghista ha poi ringraziato anche Andrea Bocelli e gli altri cantanti che hanno composto canzoni per raccogliere fondi a favore degli ospedali, oltre a tutti i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che con il loro contributo stanno dando una mano alla lotta al Coronavirus.

“Ringrazio Andrea Bocelli, e i cantanti che stanno creando brani per fare beneficenza agli ospedali. Ringrazio Fedez per la raccolta fondi e l’apertura del reparto di TI al San Raffaele. Ringrazio uomini di sport, cultura e spettacolo che stanno facendo il loro”, le parole di Salvini su Twitter.

Un messaggio che non è passato inosservato, e che probabilmente ha spiazzato lo stesso Fedez, il quale però educatamente ha risposto con un telegrafico “grazie”. Una risposta molto diretta e priva di fronzoli che ha scatenato i commenti divertiti di molti utenti.

