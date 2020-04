Fedez e Chiara Ferragni in diretta Instagram | VIDEO

Durante questa quarantena come tanti altri vip Fedez sta intrattenendo i follower su Instagram con diverse dirette. In una di queste si è collegato un po’ ubriaco e ha commesso una gaffe parlando delle prestazioni intime che ha con la moglie Chiara Ferragni.

Il rapper nell’ultima diretta Instagram con il suo amico Luis Sal e con il cantante il Cigno Nero ha ammesso di non reggere molto l’alcol e di essere un po’ brillo. “Sono un po’ ubriaco ragazzi. Quanto ho bevuto due mezzi bicchieri di vino. Però io non bevo da un mese e mezzo, io non è che reggo”, dice Fedez nel collegamento social.

“Stasera tu zuppi tua moglie”, ha detto la youtuber. Fedez replica: “Per me va bene, io ci sto”. Chiara Ferragni sta ascoltando. La celebre influencer, infatti, infastidita dalle dichiarazioni del marito in diretta social lo ha subito ripreso. “Non fare quella faccia. Ferragni ci sono 70mila persone, non ti puoi lamentare di questo, ok? Cioè ma tu ti rendi conto che stava cercando di fare polemica su questo anche davanti a 71mila persone? Adesso tu devi dire che sei pienamente soddisfatta di questa cosa. Dai Ferri dillo, dai. Sei cattiva”, replica Fedez.

Chiara Ferragni dice ancora: “No comment, io non parlo. Non piangere amore”. Fedez brillo ha chiesto a Chiara di tornare a fianco a lui: “Dai amore vieni qui, amore dai mi offendo, vieni”. L’influencer da milioni ha risposto irritata: “Il ca**o”.

I commenti dei follower

