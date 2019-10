Robert Pattinson e la scena della masturbazione: “Sono andato fino in fondo. Il regista era scioccato”

L’attore Robert Pattinson ha confessato di essersi masturbato “ferocemente” sul set dell’ultimo film. Quella che doveva essere una simulazione e finzione cinematografica è diventata realtà. La scena della masturbazione ha scioccato persino il regista.

Ma non è la prima volta che Robert Pattinson si masturba senza fingere sul set, come lui stesso ha confessato è già successo in altri tre film: “High Life”, “Damsel” e “The Devil All the Time”.

In una delle scene dell’ultimo film “The Lighthouse”, l’attore si masturba. Robert Pattinson a tal proposito ha raccontato: “Mi piace sempre fare qualcosa che va fuori dagli schemi per la prima scena di un film, sono andato veramente alla grande. Alla fine mi sono accorto che sono andato oltre a quello che avevamo provato. Ho visto che il regista, Robert Eggers, era scioccato da quello che stavo facendo, ma ho pensato ‘Benissimo, nessuno mi ha detto di fermarmi, quindi continuerò così”.

Il nuovo amore di Kristen Stewart dopo la fine della storia con la modella Stella Maxwell

