Ricky Martin annuncia la nascita del suo quarto figlio

Il cantante Ricky Martin ha annunciato sui social l’arrivo di Renn, il suo quarto figlio. Dell’arrivo del piccolo i due genitori avevano già parlato qualche tempo fa, ma solo ora l’artista ha condiviso con i suoi fan la bellissima notizia della sua nascita e del suo arrivo a casa.

Non tutti sanno che, prima di Renn, sono arrivati altri tre bambini. E così con l’ultimo arrivato la famiglia dell’artista portoricano e del marito Jwan Yosef si allarga. Il 29 ottobre Ricky Martin ha postato sul suo account Instagram una foto in cui comparivano oltre a lui e al marito Jwan Yosef anche il piccolo.

Accanto allo scatto dolcissimo si legge la didascalia dell’artista: “È nato nostro figlio, Renn Martin-Yosef”. Un mese fa, Ricky il cantante della celebre Livin’ La Vida Loca aveva annunciato insieme al marito, nel corso di un evento della Human Rights Campaign, che i due aspettavano il loro quarto bambino.

“Siamo ‘incinti’, ora stiamo aspettando. Mi piacerebbe avere una grande famiglia, ma al momento c’è molto da fare, ho molto lavoro. Quindi, prima di tutto, metteremo le cose in ordine e poi ci prepareremo per avere molti più bambini”, ha detto in quell’occasione l’artista portoricano.

Meno di un anno fa, Ricky Martin e Jwan Yosef avevano avuto il loro terzo bambino, la piccola Lucia. Renn e i fratellini più grandi, Matteo e Valentino, che oggi hanno undici anni, sono nati grazie alla maternità surrogata, mentre Lucia è stata adottata.

