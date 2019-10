Da “Sharon” a “Tungsten”: i soprannomi più strani della famiglia reale britannica

Non è la Stone di Basic Instinct, né la Tate, giovanissima moglie di Roman Polansky uccisa a 26 anni, e tantomeno l’Ariel ex generale e capo di stato Israeliano: “Sharon” è semplicemente il nome in codice della regina Elisabetta II d’Inghilterra. A chiamarla così, o più brevemente “S” sono le guardie reali incaricate di sorvegliarla e proteggerla. A cosa è dovuta la scelta del soprannome? L’iniziale di Sharon, è la stessa di sovrana, in più è un nome facile da ricordare e da pronunciare quando la sorveglianza deve monitorare e seguire i suoi spostamenti. Se si tratta poi di un nomignolo fuorviante e memorabile, ancora meglio.

Il nome in codice della Regina Elisabetta: per le guardie reali è Sharon

Ma quello della Regina Elisabetta (93 anni) non è l’unico nomignolo in codice assegnato dalle guardie alla Royal Family per scambiarsi comunicazioni interne e garantirne la sicurezza. Per esempio, William e Kate Middleton per le guardie reali sono rispettivamente “Danny Collins” e “Daphne Clark”, due nomi inventati a partire dalle iniziali di Duchi di Cambridge. Sempre per lo stesso principio, come scrive il Sun Harry e Meghan Markle, i Duchi di Sussex sono soprannominati “David Stevens” e “Davina Scott”.

I soprannomi segreti della Royal Family

Sempre secondo il Sun, i reali britannici hanno una passione particolare per i soprannomi. Il principe Filippo si rivolge alla regina Elisabetta chiamandola “Lilibet”, mentre in privato il suo nomignolo sarebbe “sausage”, ovvero salsiccia. Sembra invece che da bambino, il principe William non riuscendo a pronunciare correttamente “granny”, ovvero nonna, dicesse “gary” e che quel nome le sia poi rimasto.

Il piccolo George e la sua sorellina Charlotte, invece hanno un nomignolo molto particolare per Lady Camilla. Sembra infatti che la consorte del principe Carlo abbia rivelato a Lady Gaga nel corso di un evento che il soprannome assegnatole dai suoi nipoti sia proprio “Gaga”. Il tabloid britannico riporta anche che il principe Carlo avrebbe iniziato a chiamare la new entry della famiglia, Meghan “Tungsten”, ovvero tungsteno, proprio come l’elemento chimico che forma il metallo noto per la sua resistenza in onore della forza d’animo della donna.

Il nomignolo affibbiato a Harry dalla consorte nei loro momenti di vita privata è “Haz”, mentre il piccolo Archie, il figlio della coppia è soprannominato “Bubba”. Sembra che il nome derivi dal pescatore amico di Tom Hanks nel film “Forrest Gump”.

