La Regina rimuove il ritratto di Harry e Meghan da Buckingham Palace

Il giallo di Buckingham Palace s’infittisce: dopo la tempesta provocata dalle dichiarazioni di Harry e Meghan nel documentario andato in onda su Itv il 20 ottobre scorso, i Royal Watcher hanno notato un dettaglio nell’arredamento a palazzo reale, e l’assenza della foto di Harry e Meghan dalla stanza della Regina Elisabetta.

Sarebbe la disposizione dei ritratti di famiglia nel salotto dove la Regina riceve gli ospiti a far insospettire i seguaci della Royal Family.

Alcune foto scattate nell’ambito di vari incontri ufficiali a palazzo, tra la Regina e leader nazionali e mondiali, mostrano una rumorosa assenza: manca infatti la foto del fidanzamento tra Harry e Meghan, normalmente sempre presente sul comodino accanto al caminetto nelle immagini che ritraggono la Regina in salotto.

Il 24 luglio, quando la Regina ha incontrato il primo ministro Boris Johnson per formalizzare il suo incarico, vicino all’immagine di William e Harry e un altro ritratto dei duchi di Cambridge, spuntava anche quella di Harry e Meghan.

Adesso quella foto non c’è più. Il 22 ottobre, quando la sovrana ha dato udienza all’alto commissario dell’isola caraibica di Grenada, la foto non era più sul comodino, e sembra essere scomparsa.

I commentatori stanno provando a spiegarsi il motivo dell’assenza: i più velenosi attribuiscono il gesto proprio alle dichiarazioni fatte da Harry e Meghan nel documentario che li riprende nel viaggio in sud Africa, in cui la coppia parla a lungo della propria vita privata e del disagio che provano per la sovra esposizione ai riflettori e al gossip.

Potrebbero interessarti Heather Parisi: “Soffrivo di bulimia, pesavo 43 kg, avevo accanto persone terribili” Andrea Damante ha una nuova fidanzata (e assomiglia terribilmente a Giulia De Lellis) X Factor 13, Sfera Ebbasta contro Mika: “Parli proprio tu vestito così?”

Ma i più indulgenti con gli affari di palazzo affermano invece che la rimozione della foto riflette il desiderio della Regina Elisabetta di tutelare la privacy di Harry e Meghan, che sta attraversando un momento difficile e delicato.

Caos a Buckingham Palace dopo il documentario su Harry e Meghan: i due pensano di trasferirsi in Africa