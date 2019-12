“La Regina Elisabetta ha avuto un infarto”. La notizia è virale. La famiglia reale: “Ecco la verità”

La verità sull’infarto della Regina

Domenica notte sui social circolava la notizia che la Regina Elisabetta fosse morta d’infarto, e che Buckingham Palace stesse tenendo nascosta la verità.

È stato lo screenshot di una conversazione whatsapp, in cui uno dei membri del gruppo dava per certa la scomparsa della Regina, a far scatenare i rumors, ma nessuno si è accorto in tempo che si trattava di una fake news.

Su Twitter circolavano post verosimili, pubblicati da account che portavano i loghi della Bbc o di Sky, e l’hashtag #The Queen è diventato trend topic su Twitter, guadagnando oltre 200mila menzioni.

Il tutto a ridosso del vertice Nato organizzato in occasione dei 70 anni dell’alleanza militare e del ricevimento organizzato proprio dalla Regina a Buckingham Palace, a cui sono stati invitati il premier italiano Giuseppe Conte, quello canadese Justin Trudeau, il primo ministro inglese Boris Johnson, la Cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente americano Donald Trump.

La notizia dell’infarto della Regina Elisabetta è diventata così virale, a poche ore dall’importante ricevimento, che il Royal Center, il più autorevole sito di notizie sulla famiglia reale, ha diffuso un comunicato per raccontare la verità.

“Vedo che abbiamo raggiunto quel periodo dell’anno in cui devo dissipare le voci sulla morte di Sua Maestà. La regina non è morta. È viva, sta bene, e non vede l’ora di ospitare il presidente Trump e altri leader mondiali a Buckingham Palace martedì per l’accoglienza alla NATO”, ha scritto Charlie Proctor, Editor-in-chief del Royal Central.

Infarto Regina Elisabetta: lo screenshot della conversazione whatsapp

Potrebbero interessarti Ronaldo e Diletta Leotta: come stanno davvero le cose tra i due Carlo e Camilla vicini al divorzio? Impazza il gossip sulla Royal Family La gaffe di Diletta Leotta con il portiere Handanovic

La Regina Elisabetta sta bene e quella della sua morte era una vera e propria fake news.

Leggi anche:

La morte della regina Elisabetta vicina? Meghan ha portato l’abito nero in valigia nel tour in Africa