La morte della regina Elisabetta vicina? Meghan ha portato l’abito nero in valigia nel tour in Africa

Meghan Markle ha dovuto mettere in valigia un abito nero per il royal tour in Africa nell’eventualità della morte della regina Elisabetta.

Il viaggio ufficiale del principe Harry e di Meghan Markle dura due settimane e tocca Sudafrica, Botswana, Malawi e Zimbawe.

Il tour è appena cominciato, i duchi di Sussex sono solo alla prima tappa. Ma Meghan Markle ha già avuto modo di mostrare gli abiti che ha portato con sé negli eventi degli ultimi giorni, ma c’è un vestito che le sarebbe stato richiesto di mettere in valigia.

Ogni membro della famiglia reale deve infatti portare con sé un abito nero quando viaggia nell’eventualità della morte della regina Elisabetta. Ed è quello che ha dovuto fare Meghan.

Questa regola è stata imposta proprio perché in passato ci sono state occasioni in cui i reali hanno avuto bisogno di un vestito nero mentre si trovavano in viaggio.

Quando il padre della regina, re Giorgio VI, morì nel 1952, l’allora principessa Elisabetta e il principe Filippo si trovavano in Kenya. Elisabetta apprese la devastante notizia mentre era in viaggio e tornò immediatamente a casa.

Dopo l’atterraggio nel Regno Unito, l’allora principessa fu costretta ad aspettare in aereo mentre le veniva portato un vestito nero di modo che potesse cambiare l’abito prima di scendere le scale.

Anche Lady Diana fu costretta ad avere bisogno di un vestito nero quando di trovava sulle Alpi a sciare nel 1992.

Mentre era via, la famiglia scoprì che il padre di Diana, Lord Spencer, era infatti morto.

