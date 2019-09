La regina Elisabetta guida senza patente. “Non è mai andata a scuola guida”

La regina Elisabetta guida senza patente e non ha mai preso lezioni

La regina Elisabetta non ha la patente. Ci sono mille ragioni per voler essere un re o una regina. Non ultimo l’essere esenti dal prendere lezioni di guida e poter viaggiare senza patente.

È un privilegio che spetta solo alla regina Elisabetta, e neanche agli altri membri della famiglia reale.

In più, la regina può guidare una macchina sprovvista di targa – cosa che a noialtri mortali è proibito dalla legge.

Nonostante sia difficile immaginare che la regina se ne vada a spasso tra le strade di Londra, è stata fotografata più volte al volante di una delle sue macchine.

La notizia, già conosciuta agli intenditori, è comparsa sui tabloid britannici dopo che l’ex primo ministro David Cameron ha menzionato nella sua nuova autobiografia che la regina ha l’abitudine di guidare a rotta di collo.

Lo scorso aprile, il marito della regina, il principe Filippo, ha volontariamente rinunciato alla propria patente dopo essere stato coinvolto in un incidente nei pressi della tenuta reale di Norfolk.

La regina ha imparato a guidare quando si è arruolata nel Servizio territoriale ausiliari all’età di 18 anni.

Si racconta anche che sua Altezza abbia stupito il re Abdullah di Saudi Arabia quando l’ha portato a fare un giro nel 1998.

Potrebbero interessarti Michelle Hunziker e Caterina Balivo: l’abito più apprezzato al Green Fashion Award di Milano Ilary Blasi, body sgambato agli Eurogames: la reazione del marito Totti Tommaso Paradiso, pronta la nuova canzone a una settimana dall’addio ai The Giornalisti

L’ex ambasciatore britannico Sherard Cowper-Coles ha detto al The Sunday Times: “Alle donne non è ancora permesso guidare in Saudi Arabia, e Abdullah non era abituato farsi portare da una donna, figurarsi una regina”.

Sua Maestà ha per lungo tempo posseduto una Daimler Double Six saloon in cui fece allestire un ampio cuscino al posto dei due sedili posteriori per far viaggiare comodamente i suoi corgis.