In un video postato sul suo profilo Instagram, Raz Degan ha rivelato di aver fatto una dieta estrema bevendo solo acqua per 10 giorni senza mangiare nulla. “Fa molto bene alla salute, ti mantiene giovane e tiene l’intestino pulito. Posso dire che è l’inizio di una nuova stagione. So cosa si dice: ‘È impossibile, se non mangio la pasta morirò. Se non prendo il caffè la mattina non riesco ad accendermi’. Volevo dirvi una cosa, c’è una novità nel giro, che è stata nascosta da 4mila anni, si chiama salute”. L’ex modello, poi, si è giustificato per la sua euforia e trasporto: “So che sembra che sono andato fuori di testa. È la gioia di sentirti vivo, di sentirti parte della natura che circonda questo mondo assoluto, bello”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raz Degan (@raz_degan)

Raz Degan, quindi, ha lanciato un appello ai suoi follower: “Per quello io ve lo dico, provatelo, fate un digiuno, lasciate andare tutte le tentazioni del mondo e fate un’esperienza completamente di gioventù”. A corredo del filmato, poi, l’attore ha scritto: “Scherzi a parte ho appena finito un disegno di 10 giorni solo acqua e sono rinato… Prossimo digiuno lo faremo insieme… (Non così estremo, for beginners). Chi è dei nostri a luglio? Pensavo a un mini-reset di 3 giorni”.