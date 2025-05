Ospite della prossima puntata di Belve, in onda su Rai 2 nella serata di martedì 20 maggio, l’attore e modello Raz Degan si racconta a Francesca Fagnani. Incalzato dalle domande della giornalista e conduttrice, Raz Degan, tra le altre cose, ha ripercorso il suo amore con Paola Barale: “Quanta popolarità abbiamo avuto e quanti bastoni tra le ruote ci hanno messo: non lo definisco un fallimento il nostro rapporto. Se siamo stati insieme 14 anni vuol dire che c’era qualcosa di più profondo di un tradimento”. L’interprete, poi, parla anche del blitz antidroga di cui lui e la sua ex compagna furono protagonisti: “Un’invenzione, era tutto finto. La macchina mediatica era la vera belva”. “Ma il blitz c’è stato?” chiede Francesca Fagnani. “Come no! Una cosa allucinante, a un certo punto sono arrivate venti macchine”, ma “a qualcuno non piaceva il nostro successo”.

Raz Degan, poi, confessa di non fare sesso da vent’anni: “Ho praticato il Brahmacharya, che consiste nel mantenere l’energia sessuale dentro per motivi spirituali. Fai sesso ma non eiaculi. Lo pratico ancora oggi, da oltre 20 anni”. L’attore, poi, ha confessato di fare uso di ayahuasca: “Non è una droga, è un allucinogeno. Ti può illuminare, come ti può portare dentro l’inferno. A me ha aiutato”.