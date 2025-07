Al centro del gossip per il presunto tradimento ai danni della compagna Rocio Munoz Morales e nel mirino del web per via dei suoi vocali alla modella Martina Ceretti, Raoul Bova torna a far parlare di sé per via di una vecchia intervista rilasciata a Belve nel 2023. All’epoca il faccia a faccia con Francesca Fagnani fece parlare soprattutto per via della gaffe dell’attore sui Dieci Comandamenti. L’attore, infatti, aveva da poco iniziato le riprese di Don Matteo e la conduttrice lo mise in difficoltà con una serie di domande a carattere religioso. Oggi, però, alla luce della vicenda di cronaca rosa e non solo che lo ha coinvolto, l’intervista è tornata al centro dell’attenzione degli utenti che stanno commentando i video rilasciati dalla Rai. Nel corso del faccia a faccia, infatti, l’interprete parlava anche del suo amore per Rocio e di come evitare tradimenti e tentazioni.

Sul rapporto con la sua compagna, Raoul Bova dichiarò: “Abbiamo superato a volte lo scetticismo sulla nostra storia, a volte qualche attacco, e devo dire che siamo andati avanti bene e credendo in noi stessi. Le cose, quando si lascia passare il tempo e si dimostrano con i fatti, funzionano. La chiamo compagna guerriera sì, insieme ne abbiamo passate tante. Insieme abbiamo superato a volte lo scetticismo sulla nostra storia e a volte qualche attacco. Devo dire che siamo andati avanti bene e credendo in noi stessi. Come al solito, se si lascia passare il tempo, si dimostra con i fatti che le cose funzionano”.

E sulla sua immagine da sex symbol e conquistatore, l’attore affermò: “Evito di creare situazioni che possono diventare ambigue”. Francesca Fagnani, quindi, replicò: “Quindi non ci prova?”. Pronta la risposta di Bova: “No, ma neanche do l’opportunità di provarci ad alcune persone. Con amiche o conoscenti non cerco mai di creare una situazione ambigua”.