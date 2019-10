Rafael Nadal sposa Xisca Perellò: il matrimonio super blindato del tennista a Maiorca | FOTO

Il matrimonio blindato del numero due del tennis: Rafael Nadal sposa la sua Xisca

Una cerimonia privata e blindata, quella di Rafael Nadal e Maria Xisca Perello: il matrimonio del campione di tennis infatti si è svolto lontano, lontanissimo dai riflettori. 33 anni lui, 31 anni lei e 15 insieme.

Un amore lungo e forte che ha accompagnato tutta la straordinaria carriera dello sportivo. La cerimonia si è svolta sabato 19 ottobre a Sa Fortalesa, vicino Maiorca. Secondo alcune indiscrezioni, gli invitati sarebbero stati circa 350 e tra questi spiccano nomi importanti del mono dello sport ma non solo.

David Ferrer, Feliciano López, Jaume Munar, Albert Costa e Marc Lopez hanno presenziato alle nozze dell’amico e collega, ma non solo. Al matrimonio di Rafael Nadal e Xisca hanno partecipato anche i reali, Juan Carlos e Sofia sono arrivati a Maiorca per rendere omaggio al campione di tennis e alla moglie.

I neosposini hanno espressamente chiesto che nessuno degli invitati diffondesse sul web foto, video, stories dell’evento blindatissimo. Tanto che, secondo alcune voci, sembrerebbe che agli invitati sia stato chiesto espressamente di lasciare il cellulare prima di entrare alla cerimonia.

E così è stato, tanto che in giro ci sono solo un paio di foto, pubblicate dall’atelier in cui Maria Francisca Perello – questo il nome della moglie di Rafael Nadal – ha fatto confezionare il suo splendido abito da sposa e una della fondazione del campione spagnolo.

I due sorridono abbracciati, dietro di loro lo spettacolo dell’isola spagnola su cui il campione è nato e dove i due hanno voluto celebrare le loro nozze dopo una vita insieme. L’abito di lei è stato firmato da Rosa Clará, mentre il tennista ha indossato un abito sartoriale di Brunello Cucinelli.

Secondo quanto si legge su El Pais, i due si sarebbero dichiarati amore eterno attorno all’ora di pranzo di sabato scorso. Dopo la cerimonia sono seguiti cocktail e ricevimento. Il tutto in un castello del diciassettesimo secolo blindatissimo nel cuore dell’isola delle Baleari, a Pollenca, dove è impossibile arrivare via terra se non si è in possesso di una specifica autorizzazione e lo è ancora di più via mare.

Ma tutto rispecchia il carattere di Rafa Nadal che ha sempre voluto proteggere la sua vita privata. Tanto che di foto con la fidanzata negli ultimi quindici anni se ne sono viste pochissime. I due hanno annunciato di volersi sposare a gennaio, ma è solo durante gli Internazionali di Roma che il campione ha chiesto la mano alla sua fidanzata storica.

Xisca non si è fatta vedere sugli spalti prima del 2015, quando i due hanno ufficializzato la relazione. Con una laurea in economia, la donna ha lavorato prima a Londra per poi far ritorno in Spagna dove si occupa della Rafael Nadal Foundation, che aiuta i bimbi in difficoltà, insieme alla famiglia del campione di tennis.

Lei non parla di loro, lui nemmeno, ma in un’intervista Rafael ha detto poche ma importanti parole rispetto al rapporto con Xisca: “Comprensione, rispetto e indipendenza, questi sono gli elementi cardine della nostra relazione”.