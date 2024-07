Pupo: “A 12 anni trovai mia madre a letto con un altro uomo”

Dal rapporto con Gianni Morandi alla scoperta del tradimento della mamma: è un Pupo a tutto tondo quello che si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera.

Enzo Ghinazzi, questo il vero nome del cantante, ha spiegato come le sue relazioni siano state condizionate da cose accaduta in famiglia.

Come ad esempio, quando scoprì all’età di 12 anni il tradimento della madre, beccata a letto con un altro uomo: “All’inizio ci rimasi male. La colpa di come sono sentimentalmente è sua. Tradì papà con un paio di uomini, non di più. Da grande ho capito, perdonato. Lui era il postino del paese, giocava d’azzardo e faceva mancare i soldi alla famiglia, non era facile stargli accanto”.

Pupo raccontò tutto al padre: “Successe un casino, però non si sono mai lasciati. Le cose brutte non so tenerle dentro. Anche a dei miei amici ho riferito di aver visto le loro mogli con altri. Non posso tacere, bisogna avvisare, è terribile essere ingannati così”.

Il cantante, poi, ha parlato anche del suo problema con il gioco d’azzardo: “Gianni Morandi mi prestò 200 milioni di lire, glieli ho restituiti. Quanti ne ho dati io, che non ho più rivisto. Non ho mai calcolato quanto ho perso. Ma solo di cene per gli amici ho speso 3 milioni di euro”.

Sempre su Gianni Morandi rivela: “Con Gianni sono stato scorretto. Gli avevo venduto una casa, due giorni dopo trovai un tizio che mi offriva il doppio e l’ho data a lui”.