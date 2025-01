“Pupo e Alessandro Borghese hanno litigato per una cena offerta a Tony Effe e Cruciani”: l’indiscrezione

Pupo avrebbe litigato con lo chef Alessandro Borghese per il conto, giudicato troppo salato, di una vecchia cena offerta dal cantante a un gruppo di personaggi famosi, fra cui Tony Effe, Fabio Rovazzi e Giuseppe Cruciani.

Lo ha rivelato una fonte anonima a Fanpage. Nei giorni scorsi Pupo ha rievocato quella cena di qualche anno fa in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale.

Il cantante e gli altri vip – in tutto undici persone – erano andati a mangiare nel ristorante di Borghese “Il lusso della semplicità” a Milano. Pupo decise di pagare per tutti: “Borghese – ha ricordato il cantante – mi presentò un conto da 5.500 euro. Niente di scandaloso, visto il consumo industriale di tartufo e di champagne che ci fu”.

Secondo Fanpage, tuttavia, il cantante non perdonò allo chef di aver applicato uno sconto, del 10%, giudicato troppo basso. “Pupo aveva ragione, quello sconto era davvero molto basso. Non si parlarono per mesi”, ha riferito la fonte citata dal giornale online.

Né Pupo né Borghese hanno commentato l’indiscrezione. Nell’intervista al Quotidiano Nazionale il cantante ha voluto anche lanciare un messaggio a Tony Effe. “Ricordo la gioia e la soddisfazione di Tony Effe che, salutandomi, disse: ‘Pupo, sei davvero un grande. Appena diventerò famoso e farò i soldi, ricambierò volentieri l’invito’. Eccoci Tony, il momento è arrivato”, dice ora Pupo. “Aspettiamo che il Festival finisca e poi tartufo a volontà e fiumi di champagne. Festeggeremo il tuo successo”.

LEGGI ANCHE: Fiumicino, il calciatore Omeonga costretto a scendere da un aereo perché sgradito a Israele: “La Polizia mi ha picchiato, questa è discriminazione” | VIDEO