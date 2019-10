La principessa Beatrice non dimentica: potrebbe non invitare Kate Middleton al suo matrimonio

La principessa Beatrice non perdona: la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea prossima alle nozze potrebbe non invitare al suo matrimonio la moglie del cugino William, Kate Middleton. Le nozze sono previste per la primavera dell’anno prossimo, ma i rumors sui possibili grandi assenti già iniziano a circolare.

La presenza di Kate Middleton al matrimonio della principessa Beatrice potrebbe essere messa a rischio da un episodio avvenuto otto anni fa. Da allora, infatti, secondo i rumors, il rapporto tra le due sarebbe pessimo.

Tutto risale al 29 aprile del 2011, proprio il giorno in cui la giovane Kate si apprestava a entrare ufficialmente nella famiglia reale, sposando il cugino di Beatrice, il principe William. Secondo alcuni tabloid britannici, in quel periodo la principessa Beatrice era fidanzata con Dave Clark. La loro relazione era abbastanza solida, i due infatti facevano coppia fissa ormai da cinque anni.

Quel giorno però Dave non si presentò al castello di Windsor per le fastose celebrazioni del matrimonio di William e Kate. No, Dave Clark non fu presente alle nozze dei duchi di Cambridge perché non venne invitato.

E ancora: sempre secondo i tabloid britannici, sembra che la figlia di Sara Ferguson e Andrea non abbia mai sopportato troppo Kate. Gelosia, dicono, legata al suo ceto.

Ma non solo: pare anche che Beatrice, quando era fidanzata con Dave avesse già pensato al matrimonio, ma le sarebbe stato negato da Sua Maestà la Regina. Perché? Perché il cugino, William, non aveva una buona impressione del ragazzo, tanto da riferirlo alla nonna.

Insomma, i motivi per non invitare alle prossime nozze reali sembra non manchino proprio. Il matrimonio con con Edoardo Mapelli Mozzi potrebbe essere il momento giusto per mettere in atto una vendetta che aspetta da tempo.

Certo, come vuole il protocollo, gli invitati ai matrimoni reali non vengono selezionati “solo” dai diretti interessati, quindi sarà particolarmente difficile per Beatrice estromettere la tanto odiata Kate Middleton dal suo giorno, ma questo è ancora tutto da vedere.