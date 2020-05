George è geloso di Charlotte: “Fare panini a forma di ragno è più divertente della letteratura”

Piccoli drammi per piccoli principi della Royal Family. George è geloso di Charlotte e a rivelarlo è stata proprio la madre. Intervenuta ai microfoni di “This Morning“, trasmissione mattiniera della rete britannica ITV, Kate Middleton ha parlato del rapporto tra i due reali fratellini: “George è molto arrabbiato perché vuole fare tutti i compiti di Charlotte. Si è reso conto che creare panini a forma di ragno è molto più divertente rispetto ai compiti di letteratura”.

George è geloso dei lavoretti assegnati alla piccola principessa che ha da poco compiuto 5 anni. Il principino, invece, ne farà 7 a luglio. La tensione tra i due fratellini è venuta fuori soprattutto durante l’isolamento domestico dovuto alla pandemia. La quarantena, come riportato da diversi studi inglesi, è stata un banco di prova per tutti i genitori e non danno eccezione i reali che si sono trovati ad affrontare le prime gelosie tra i piccoli di casa.

La Duchessa di Cambridge durante l’intervista ha spiegato come i reali si tenessero in contatto usando l’applicazione FaceTime e in un’altra intervista, rilasciata il mese scorso alla BBC, insieme al Principe William, la coppia reale aveva spiegato come occuparsi dei bambini e fare loro da insegnanti a casa sarebbe stata una “bella sfida”.

L’8 maggio, in occasione della “Giornata della Vittoria”, la Duchessa aveva spiegato come George “stesse iniziando ad apprendere cose riguardo la Seconda Guerra Mondiale”, argomenti completamente diversi dai progetti della sorellina, dei quali il piccolo sarebbe così geloso.

I principini sono in “Homeschooling” ovvero il progetto di lezioni a distanza organizzato in Inghilterra per sopperire alla chiusura delle scuole. George e Charlotte sono i primi due figli della coppia reale. Il terzogenito Louis ha da poco compiuto due anni. Continuano a inseguirsi notizie che vorrebbero la Duchessa in dolce attesa della quarta cicogna. Notizia che farebbe felice l’intero regno tranne, vista la gelosia dimostrata in questo periodo, il piccolo George.

Leggi anche: 1. Buon compleanno, George! 7 curiosità sul principino più amato del mondo 2. Kate Middleton, quel pancino sospetto: è di nuovo incinta?

Potrebbero interessarti Cristiano Malgioglio parla del suo nuovo fidanzato Emily Ratajkowski durante la quarantena. I fan: “Irriconoscibile” | FOTO Caterina Balivo a Santamaria: “Ho visto un via vai di donne a casa tua”. La reazione di Francesca Barra